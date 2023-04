Domenica 16 Aprile 2023, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 19:56

«La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli che credevano che il suo fidanzato fosse infedele», così racconta Newsweek. Lei si chiama Madeline Smith. «Aveva già subito un duro divorzio dopo essere stata tradita - prosegue - e si era coraggiosamente messa in gioco di nuovo romanticamente». Così lei viene ingaggiata per "testare" la fedeltà del compagno. "Mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che sembrava familiare, niente di strano. Ho intrapreso una conversazione generale con lui, ma non è passato molto tempo prima che finisse per essere molto inappropriato con me e affermare di essere single".

Inizia a fare questo tipo di test al liceo quando usavo le app di messaggistica per cercare di capire se i fidanzati dei miei amici erano "loschi". Le ragazze potevano essere competitive quando si trattava di uscire insieme. Invecchiando, svolge indagini simili per aiutare gli amici a superare separazioni o divorzi. Le chiedono aiuto per cercare di trovare informazioni su ciò che stavano facendo i loro partner. "Sento che hanno iniziato ad appoggiarsi a me e a fidarsi di me - dice -, e che sono stato in grado di farli sentire al sicuro perché avevo a cuore i loro migliori interessi".

Alla fine, nel 2016, con il loro permesso, condivide un video sui social media su un test di fedeltà che aveva fatto per un amico. E diventa virale. "Le persone hanno iniziato a contattarmi per chiedermi se avrei controllato i loro partner. All'inizio non era qualcosa che facevo regolarmente, dato che i miei figli erano ancora molto piccoli, ma sono stato spronato dalle relazioni che ho sviluppato con le persone che mi hanno contattato dopo aver fatto i test. Mi sono presto reso conto che ci sono così tante persone che stanno attraversando questo, che non solo hanno bisogno di prove che non stanno diventando "pazze", ma hanno anche bisogno di un amico, in particolare uno dall'esterno che guardi dentro, che possa essere obiettivo e dire: "No, non è una scusa valida. No, lui o lei non può trattarti in quel modo." Ora svolgo test di fedeltà a tempo pieno in aggiunta agli altri miei progetti e faccio pagare i miei servizi. Metto molta energia e amore in questo, e proprio come qualsiasi altro servizio richiede tempo e fatica. Vorrei poter pagare le bollette solo con buone vibrazioni, ma non posso. La maggior parte dei miei casi sono donne eterosessuali che testano uomini, ma ci sono stati alcuni uomini che si sono rivolti per testare le loro fidanzate o donne che vogliono testare le loro partner femminili. Sono sempre molto onesto con tutti, indipendentemente dal sesso, e dico loro se credo che siano la persona in torto".

"Ho visto diversi casi di uomini che vivono doppie vite, che spesso sono le più folli. Ad esempio, mi sono imbattuto in una donna che ha avuto un fidanzato di nuovo e di nuovo per alcuni anni. Vivevano insieme, a intervalli, e lei cominciò a sospettare che stesse succedendo qualcosa. Si è scoperto che era sposato con figli e viveva in alcune città, ma la parte veramente scioccante era che sua moglie lo sapeva e non gliene importava. Una cosa grandiosa che è successa, che ho condiviso anche con il mio account TikTok nel marzo 2021, è stata quando ho smascherato un altro ragazzo per aver vissuto una doppia vita e ho collegato il suo fidanzato all'amante inconsapevole; in realtà hanno finito per diventare amici. Si chiamavano a vicenda per piangere su questo ragazzo. È stato davvero interessante vederli diventare sistemi di supporto l'uno per l'altro. Trovo ancora difficile il mio lavoro in alcuni punti, non mi sentirò mai a mio agio nel dare notizie strazianti alle persone, ma ora sono in grado di separarmene un po' di più".