Padre uccide il figlio di 5 anni: «È il diavolo». Giudice lo assolve: non ha capito cosa faceva

L'episodio ha scosso l'Australia: il padre uccide con 76 pugnalate il figlio di 5 anni perché era convinto che fosse il diavolo. Ma un giudice ha decretato la sua non colpevolezza perché colpito da malattia mentale. L'uomo, di 38 anni, soffre infatti di schizofrenia. I fatti sono accaduti nella loro casa di Sydney subito dopo che la madre e la nonna si erano allontanate.

Il padre, riferisce l'edizione online dell'australiana 7News, aveva l'impressione che il giorno del giudizio si stesse avvicinando e suo figlio, secondo lui, stava "cercando di strappare" la sua anima a pezzi. Il giudice della Corte australiana, Peter Hidden, ha dichiarato che l'uomo, l'8 agosto 2018, giorno dell'omicidio, non si stava rendendo conto di ciò che stava facendo, definendo la vicenda un "caso tragico". La schizofrenia gli era stata diagnosticata nel 2003. La sua compagna e la madre avevano tentato di farlo ricoverare in ospedale proprio pochi giorni prima della morte del piccolo, ma tutto è stato vano: infatti, mancava il posto letto per accoglierlo.



