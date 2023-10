Padre rasa la testa alla figlia per punizione: la ragazza aveva preso in giro il compagno di classe malato di cancro

È tornato virale negli ultimi giorni un video di qualche tempo fa condiviso da un padre mentre rasa la testa di sua figlia come punizione per aver preso in giro un suo compagno di classe malato di cancro. Le immagini stanno scatenando un forte dibattito sui social. Nel filmato, la giovane piange inconsolabilmente mentre il padre le passa il rasoio sulla testa e, nonostante lei insista in più occasioni a dirsi pentita, l'uomo, del tutto impassibile, continua con la sua punizione.

Il video

Un comportamento «del tutto inaccettabile» quello della figlia che il padre, a detta sua, aveva deciso di stroncare sul nascere con una punizione «radicale» condividendo il tutto sul suo profilo.

Il castigo inflitto alla ragazza ha scatenato migliaia di interazioni. Il video è diventato immediatamente virale, con più di un milione di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: da chi lo applaude a chi sostiene che si tratti di un abuso.

«La prossima volta ci penserà sicuramente due volte», scrive un utente. «Adoro questo tipo di genitori, così imparerà a rispettare le persone», aggiunge una ragazza. «Questa non è una punizione, è un abuso da parte del padre, che va denunciato anche perché ha caricato il filmanto in rete. Ci sono altri modi per insegnare le cose ai figli», ha aggiunto un ragazzo.