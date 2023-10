Guerra Israele, la donna ostaggio di Hamas che è riuscita a fuggire: «Hanno ucciso i miei vicini, così sono scappata e ho salvato i loro bimbi»

«Hanno fatto irruzione a casa mia intorno all'una e trenta di notte, noi ci siamo nascosti nell'armadio. Loro hanno buttato giù la porta e hanno ucciso i nostri vicini». Inizia così il drammatico racconto di una donna israeliana riuscita miracolosamente ad essere graziata dagli estremisti di Hamas. Il video della donna, intervistata dalla tv israeliana, è stato ricondiviso sui social: ha la voce rotta, negli occhi la paura e lo choc della morte intorno a sé.

Il racconto

«Mi hanno tirato fuori dall'armadio, mi hanno trascinato nel salotto e hanno portato da me i due bambini dei miei vicini: Eshel e Negev.

Poi ci hanno trascinato fuori, tra i palazzi in rovina e il sangue ovunque», racconta la donna.

«Eshel ha 4 mesi, Negev sta per compiere 4 anni. Ci hanno portato di casa in casa, e per strada c'erano continuamente spari e sangue sappertutto. Bruciavano le case e anche le macchine erano date alle fiamme», così dipinge il drammatico paesaggio del suo quartiere.

«Poi hanno condotto me e i bambini oltre le case, verso la recinzione che circonda i kibbutz. C'era un buco nella recinzione», prosegue. «Continuavano a dirci: veloci, veloci, noi continuavamo a camminare e abbiamo attraversato la recinzione. Negev (uno dei bambini) era sulla spalla di uno dei terroristi e continuava a strillare ripetendo che voleva scendere. Io portavo Eshel. Così siamo arrivati a Gaza. I terroristi mi hanno detto di lasciare Eshel e poi sono entrati a Gaza e io sono stata lasciata con i due bambini. Ho capito che eravamo stati rilasciati. Così ho deciso di tornare a casa. Da sola, a piedi, con i due bambini».

Il racconto: così ho salvato i bambini nascondendoli dietro le dune

Una decisione, quella dei terroristi, sulla quale la donna non si è soffermata. L'unico pensiero quello di raggiungere la propria casa, la salvezza insieme ai due piccoli, con i quali ha attraversato a ritroso le strade in preda al caos: «Negev (il più grande) era stato ferito alla gamba da una scheggia. Un po' lo portavo io, un po' camminava: è stato coraggioso», racconta tremante.

«Gli ho detto che dovevamo andare via da quelle persone cattive, di pensare a cosa avrebbe voluto mangiare e che avrebbe visto presto il suo papà. Sulla strada era pieno di bombardamenti. Poi abbiamo attraversato il confine e abbiamo visto altri terroristi: alcuni mi hanno vista, così ho preso i bambini e li ho nascosti dietro a una duna di sabbia. Non ci hanno fatto del male, hanno proseguito verso Gaza».