Ostaggi liberati, esultano le famiglie: «Trionfo dell'Idf, ora tornino tutti a casa»

Esulta il forum delle famiglie degli ostaggi liberati a Gaza: «L'eroica operazione delle IDF che ha liberato e riportato a casa Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov e Almog Meir Jan è un trionfo miracoloso. Ora, con la gioia che travolge Israele, il governo deve ricordare il suo impegno a riportare indietro tutti i 120 ostaggi ancora detenuti da Hamas: i vivi per la riabilitazione, gli uccisi per la sepoltura. Continuiamo a chiedere alla comunità internazionale di esercitare la necessaria pressione su Hamas affinché accetti l'accordo proposto e rilasci gli altri 120 ostaggi tenuti prigionieri. Ogni giorno è un giorno di troppo».

Ostaggi Gaza, Noa Argamani liberata: il video

Noa ha già riabbracciato il padre

Noa Argamani, la 25enne israeliana rapita da Hamas durante il festival musicale Supernova, ha riabbracciato il padre sull'autobus che la portava all'ospedale di Tel Hashomer subito dopo essere stata liberata, insieme ad altri tre ostaggi, in un blitz condotto oggi da IDF, Shin Bet e polizia israeliana. È quanto mostra un video postato sui social.

«IDF, ISA e forze speciali hanno condotto una complessa, eroica operazione per mettere in salvo quattro ostaggi tenuti da Hamas a Gaza e portarli a casa in Israele. Continueremo a combattere fino a quando i 120 ostaggi saranno a casa». È quanto afferma su X il ministro della Difesa, Yoav Gallant, affermando che gli israeliani sono «travolti dalla gioia» per la liberazione dei quattro ostaggi.

Il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz ha cancellato la conferenza stampa di questa sera sulla scadenza dell'ultimatum dato al premier Benyamin Netanyahu sul cambio di politica nella guerra a Gaza, pena l'uscita dal governo.

L'annuncio è arrivato subito dopo la notizia che le IDF hanno liberato 4 ostaggi israeliani a Gaza.