Oslo, uomo armato ruba ambulanza e travolge la folla: molti feriti, anche bimbo sul passeggino

Terrore nel centro di Oslo. Un uomo ha rubato un'ambulanza e si è lanciato sulla folla ferendo diverse persone. La polizia ha aperto il fuoco, riuscendo a bloccarlo e lo ha arrestato. Lo riferiscono i media locali. Non sono ancora chiari i motivi del folle gesto.

Diversi passanti e un bambino su un passeggino sono stati travolti dall'ambulanza. Lo riferisce l'emittente norvegese Nrk, dopo che l'uomo è stato bloccato dalla polizia. Il bambino, riferiscono testimoni, è stato ricoverato in ospedale. Secondo l'emittente la polizia sta dando la caccia ad una seconda persona. Sul posto sono intervenuti anche elicotteri.



