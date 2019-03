Tutti in fila per Oscar, il bimbo colpito dalla leucemia: 5mila persone hanno risposto all’appello dei genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un numero record di persone ha fatto la fila per ore per aiutare un bambino,, 5 anni, colpito da una rara malattia. Ben 4.855 potenziali donatori hanno aspettato sotto la pioggia prima di poter fare il test. Una corsa contro il tempo per combattere la malattia che ha colpito questo piccolo guerriero. Quando i genitori si sono preoccupati per i lividi apparsi sul suo corpo, lo hanno fatto visitare. In quel momento gli è stata diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta. Ora i medici avvertono che ha solo tre mesi per trovare cellule staminali compatibili che potrebbero salvargli la vita. Migliaia e migliaia di persone si sono messe in coda per farsi testare alla Pitmaston Primary School,, durante lo scorso fine settimana. La sua insegnante, ha spiegato: «Ho insegnato per 20 anni e non ho mai avuto un figlio, dovevo fare subito qualcosa per aiutarlo». È stato uno choc per tutti, l’intera comunità si è messa a disposizione per rispondere all’appello dei genitori di Oscar. «Dobbiamo fare tutto il possibile», aggiungono gli altri insegnati. Ecco perché la scuola si è messa a disposizione ed ha aperto le porte per organizzare i test e cercare un donatore. Dkms, l’ente di beneficenza che testa i tamponi, ha dichiarato che il suo record per il maggior numero di persone che hanno partecipato in altri casi simili è stato di 2.200 persone «questa volta è stato qualcosa di veramente grande».A Oscar è stata diagnosticata una forma aggressiva di leucemia il 28 dicembre scorso. I suoi genitori, hanno subito lanciato un Sos, hanno tentato di raggiungere il maggior numero di persone possibili iscritte nel registro di donatori di cellule staminali del sangue con una campagna chiamata “Hand in Hand for Oscar”. La giovanissima mamma Olivia, 23 anni, ha raccontato: «Ci siamo sentiti come se non potessimo vedere la luce alla fine del tunnel, ma guardando il sorriso di Oscar, il coraggio e la determinazione ci sono subito arrivati. Oscar è un bambino divertente, amorevole e pieno di energia che merita di vivere pienamente insieme agli altri soldati che combattono queste terribili malattie». E ha aggiunto: «Non solo, ha bisogno di godersi una vita normale che un bambino dovrebbe vivere, ora ha bisogno di qualcun altro per salvarlo».