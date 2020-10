«Parlo con l'orso», aspirante addestratore entra nella gabbia del circo e muore sbranato a 28 anni

Valentin Bulich, 28 anni, aveva un sogno: diventare addestratore di orsi. Era convinto di avere la capacità di comunicare con questi animali e voleva dimostrate a tutti che non sarebbe rimasto per sempre un semplice addetto alla pulizia delle gabbie. Convinto di poter stabilire un contatto è entrato nella gabbia di un orso del Great Moscow State Circus dove è stato brutalmente ucciso dall’animale che non gli ha lasciato via di scampo.

Valentin ha preso di nascosto le chiavi della gabbia, è entrato, ma poco dopo l’animale gli ha conficcato gli artigli nel corpo, strappandogli il cuoio capelluto. È stato portato in salvo da alcuni colleghi del circo e un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale. Ma Valentin non ce l’ha fatta.

Elena, 52 anni, madre della vittima, ha detto in lacrime che suo figlio ha sopravvalutato le proprie capacità: «Era molto fiducioso, gentile e ingenuo. Voleva provare a trovare un linguaggio comune con l'orso. Mi ha detto che era già bravo a comunicare con i cuccioli. L'ho sostenuto, dicendogli “Non sarai a vita un addetto alla pulizia delle gabbie"».

Per il circo Valentin ha commesso «una grave violazione delle norme di sicurezza» entrando nella gabbia degli orsi. Una fonte interna ha detto: «L'orso può attaccare semplicemente per paura. Ma attacca bruscamente, rapidamente, senza preavviso. La reazione è fulminea. E la morte è terribile: l'orso ti lacera».

Keeper Valentin Bulich is mauled to death by bear after locking himself in the animal's cage at Russia’s Great Moscow State Circus. Always bears are treated brutally. They won’t shoot the bear, only because he makes them too much money.😒#DontBuyATickethttps://t.co/hY5U2BkKcO pic.twitter.com/eCcKPEMxHV

