G7, battaglia sull'oro: quattro paesi vieteranno le esportazioni russe. L'Ue pronta a inviare più armi a Kiev

Quattro Paesi del G7 vieteranno le esportazioni russe di oro in un nuovo tentativo di impedire agli oligarchi di acquistare il metallo prezioso per evitare l'impatto delle sanzioni imposte contro Mosca: lo ha reso noto oggi il governo britannico. L'iniziativa congiunta - presa da Regno Unito, Canada, Giappone e Stati Uniti - «colpirà direttamente gli oligarchi russi e colpirà il cuore della macchina da guerra del (presidente Vladimir) Putin», ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson.

Guerra in Ucraina, diretta. Attacco missilistico su Kiev, tre esplosioni. Biden: «I leader del G7 vogliono bandire oro russo»

«Le azione della Russia hanno messo il mondo a rischio, dal primo giorno abbiamo mostrato unità nel sostenere Kiev e sanzionare Mosca. L'Ucraina ha bisogno di più aiuti militari, più aiuti finanziari e lo faremo». Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel al G7. «Noi puntiamo molto sul coordinamento delle sanzioni e sull'implementazione che deve essere il prossimo step». Lo ha detto Charles Michel in conferenza stampa al catsello di Elmau, dove è in corso il G7. «Le sanzioni devono impattare sulle facoltà della Russia che sta conducendo una guerra, ma dobbiamo tenere in considerazione anche i nostri interessi economici».

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022