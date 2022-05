Orca marina avvistata nel fiume Senna: forse allontanata dal branco

Un esemplare maschio di orca è stato avvistato nella Senna tra lo stupore e l'incredulità di chi ha visto nuotare il mammifero marino nelle acque del fiume francese a poca distanza dalla costa. Evidentemente in difficoltà l'orca è stata tenuta sotto controllo dagli esperti accorsi sul posto, preoccupati del suo stato di salute e interrogandosi sulle motivazioni che hanno spinto l'animale ad allontanarsi dall'habiuta a lui più congeniale, come la Norvegia, la Scozia e l'Islanda.

APPROFONDIMENTI ODESSA strage di delfini ASCOLI PICENO Orso in fuga in una galleria

Le ripotesi degli scienziati: allontanata dal gruppo

Gli specialisti hanno ovviamente cominciato a interrogarsi sulle dinamiche all'origine della presenza dell'orca nella Senna e anche a preoccuparsi per la salute dell'animale, che ha pronostici di vita sfavorevoli. Tra le ipotesi avanzate vi è quella che si tratti di un esemplare escluso da un gruppo o che si è isolato a causa di una malattia. Pensando alla causa legata alla malattia, gli scienziati hanno ipotizzato che l'orca abbia cercato acque più tranquille dove rimanere in pace in attesa della guarigione e abbia cercato un posto dove trovare cibo con facilità e senza stress. L'orca è comunque è rimasta nei paraggi perché negli ultimi giorni è stato avvistata nei pressi di Yainville che si trova a oltre 60 chilometri dalla foce della Senna.