Legge anti-Lgbt, Orban: «Non la ritirerò». Rutte (Olanda): Ungheria non ha posto in Ue

Giovedì 24 Giugno 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 16:33

Orban si difende dagli attacchi di 17 leader europei e dei movimenti di opinione che manifestano in strada: «Non abbiamo una legge contro l'omosessualità in Ungheria. Abbiamo una legge che difende genitori e bambini. È sempre meglio leggere prima e poi reagire».

Così il premier ungherese, Viktor Orban, arrivando al vertice europeo a Bruxelles. Orban ha detto di aver risposto in questi termini ai leader che lo hanno criticato, ed ha ricordato di aver «lottato per la libertà sotto il regime comunista, anche per i diritti gay».

Ungheria, la legge anti Lgbt non piace a Von Der Leyen: «È una vergogna»

Orban: «Non ritirerò la legge»

«Non si tratta di omosessualità», ha insistito, dicendosi disponibile al confronto. Ma non ritirerà la legge, «già approvata e in vigore».

«Dirò a Orban che le proposte che ha fatto e le leggi che fa votare sono inaccettabili. L'Europa è un progetto di pace, di tolleranza e di diritti, è triste doverlo ricordare», ha affermato il premier del Lussemburgo, Xavier Bettel, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. Il primo ministro, promotore dell'iniziativa firmata da 17 leader europei contro le discriminazioni Lgbt in Europa, ha aggiunto che la scelta di votare alcune leggi appartiene al Parlamento nazionale ungherese, ma l'Europa ha «dei valori» e «non è solo denaro e sovvenzioni, ci sono anche diritti e doveri».

Rutte (Olanda): «C on la legge anti-Lgbt Ungheria non ha posto in Ue »

Con questa legge anti-Lgbt «l'Ungheria non ha posto nell'Ue». Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte, a margine del vertice dei leader Ue.

Sassoli: preoccupati delle recenti iniziative legislative in Ungheria

«Quando i valori democratici sono attaccati, la nostra risposta deve essere ferma! Ma per essere forti e convincenti sulla scena internazionale, dobbiamo essere coerenti e garantire l'applicazione dello stato di diritto e dei diritti fondamentali che chiediamo agli altri di rispettare». Così il presidente del Parlamento Ue David Sassoli rivolgendosi ai leader europei riuniti a Bruxelles. «La discriminazione, sia essa razziale, religiosa, basata sull'orientamento sessuale o altro, è incompatibile con i valori fondamentali dell'Ue - precisa Sassoli -. Ecco perché siamo preoccupati delle recenti iniziative legislative in Ungheria».