Onu: Italia, combattere il legame tra il crimine orgnizzato e il terrorismo

L'Italia è intervenuta oggi ai lavori della terza Commissione dell'assemblea generale dell'Onu nel segmento dedicato alla lotta al crimine. «Come per gli anni passati - ha spiegato il vice rappresentante permanente al Palazzo di Vetro, ambasciatore Stefano Stefanile - l'Italia presenterà alla terza Commissione una proposta di risoluzione sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale. Nel guidare il negoziato, porremo al centro l'esigenza di combattere, attraverso un'intensificata cooperazione internazionale, i flussi finanziari illeciti, le connessioni tra crimine organizzato e terrorismo, e l'impiego per fini criminali delle nuove tecnologie digitali». «Per contrastare efficacemente questi fenomeni restiamo convinti sostenitori della convenzione di Palermo e dei suoi protocolli, del ruolo di Unodc, e di una stretta collaborazione tra autorità centrali e agenzie specializzate», ha aggiunto.

L'azione dell'Italia in questo ambito si inserisce nel contesto dell'impegno a favore dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 16 dedicato a "Pace, giustizia e istituzioni solide". «Un lavoro che - ha sottolineato Stefanile - dopo la conferenza che il ministero degli Affari Esteri ha ospitato a Roma lo scorso maggio e il contributo attivo assicurato ai lavori del Forum politico di alto Livello sull'agenda 2030 di luglio - ci proponiamo di portare avanti insistendo su cultura della legalità, accesso alla giustizia, rispetto dei diritti umani e maggiore attenzione ai diritti delle vittime e delle categorie più vulnerabili».

© RIPRODUZIONE RISERVATA