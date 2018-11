Iraq, scoperte oltre 200 fosse comuni nei territori sottratti all'Isis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Baghdad - Un rapporto dell'Onu ha denunciato che nelle zone dell'Iraq che sono state sottratte al controllo dell'Isis sono state individuate quasi 200 fosse comuni. Secondo quanto emerso sembra che contengano resti umani di circa 12.000 persone, giustiziate dal 2014 al 2017. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani parla di 202 fosse comuni finora rinvenute anche se, ha aggiunto, potrebbero essere le prime di una lunga serie. Nel solo territorio di governatorato di Ninive dove si trova Mosul, l’antica capitale nel nord dell’Iraq, oltre 7200 persone sono date disperse, tra le quali 3117 appartenenti alla comunità yazida, finita nel mirino dei miliziani jihadisti. Il lavoro di ricerca si preannuncia lungo e complesso.Un anno dopo l’annuncio da parte di Baghdad della vittoria sull’Is, il rapporto Onu sottolinea l’importanza di «preservare queste località e riesumare correttamente i corpi» per consentire delle inchieste credibili, dei processi e delle condanne conformi al diritto internazionale. Per tre anni i jihadisti hanno perpetrato «violazioni sistematiche dei diritti umani, atti che possono equivalere a crimini di guerra, crimini contro l’umanità e un probabile genocidio».