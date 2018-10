Clima, l'Onu: rialzo di oltre 1,5 gradi delle temperature entro il 2030 se non si agisce

Ultimo aggiornamento: 12:36

Se i paesi della Terra non prenderanno provvedimenti per limitare i gas serra, il riscaldamento globale potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi dai livelli pre-industriali (l'obiettivo più ambizioso dell'Accordo di Parigi) fra appena 12 anni, nel 2030. È questo lo scenario più grave tratteggiato dal rapporto Onuc-Ipcc (la commissione delle Nazioni unite sul cambiamento climatico) «Riscaldamento globale a 1,5 gradi», preparato a Incheon in Corea nei giorni scorsi e diffuso oggi.Sono quattro i percorsi possibili per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Sono questi quattro scenari il punto centrale del «Sommario per decisori politici» preparato dall'Ipcc. Il rapporto, lungo una trentina di pagine, prevede le conseguenze sul mondo di un riscaldamento a 1,5 gradi e indica le politiche da adottare per rimanere entro questa soglia. Lo studio (commissionato all'IPCC alla Conferenza di Parigi del 2015) è il frutto di due anni di lavoro di 91 ricercatori da 44 paesi, che hanno esaminato 6.000 studi in materia e valutato 42.000 recensioni di colleghi e governi alle loro conclusioni. In tutti e quattro i percorsi la quantità di gas serra di origine umana nell'atmosfera (causa del cambiamento climatico) viene ridotta. Due i modi: attraverso il taglio delle emissioni (passaggio a energie rinnovabili e veicoli elettrici, efficienza energetica, riciclo dei rifiuti, riduzione del consumo di carne) e attraverso la rimozione della CO2 (riforestazione, cattura e stoccaggio del carbonio, quest'ultimo un procedimento ancora sperimentale).Il primo percorso indicato dall'ONU è il più «verde»: prevede di puntare sul risparmio energetico e la riforestazione.Il secondo punta su una elevata sostenibilità di tutti i settori produttivi, con un limitato uso dello stoccaggio dicarbonio (che ad oggi è fattibile tecnicamente, ma non ancora sostenibile economicamente). Il terzo scenario vede i settori dell'energia e industriale simili a oggi, ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità e un ricorso significativo al «carbon storage». Il quarto percorso (quello più caro all'amministrazione Trump, ma tecnicamente futuribile) prevede uno sviluppo basato sulle fonti fossili, con forti emissioni riassorbite dallo stoccaggio di carbonio.Il rapporto mostra una serie di conseguenze del cambiamento climatico che potrebbero essere evitate limitando il riscaldamento globale a 1,5 gradi piuttosto che a 2 gradi o più. Per esempio, al 2100 il livello globale dei mari sarebbe di 10 centimetri più basso con un riscaldamento di 1,5 C piuttosto che di 2 (+50 cm contro +60). La possibilità di un Oceano Artico libero dai ghiacci in estate sarebbe di una volta al secolo col global warming a 1,5, di almeno una volta al decennio con 2 gradi. Le barriere coralline si ridurrebbero del 70-90% con +1,5 gradi, mentre sarebbero quasi completamente perdute (99%) con +2 C. Anche sulla terraferma gli impatti sugli ecosistemi sarebbero inferiori.«La buona notizia è che alcune delle azioni necessarie per limitare il global warming a 1,5 C sono già in corso nel mondo, ma devono essere accelerate», ha detto Valerie Masson-Delmotte, co-presidente di uno dei gruppi di lavoro. Il rapporto sostiene che mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi richiede «ampi e rapidi» cambiamenti nei settori della terra, dell'energia, dell'industria, delle costruzioni, dei trasporti e delle città. Le emissioni globali nette di anidride carbonica (CO2) di origine umana dovrebbero scendere nel 2030 di circa il 45% rispetto ai livelli del 2010, raggiungendo lo zero nel 2050. Questo significa che le emissioni umane rimanenti dopo i tagli dovrebbero essere compensate con la rimozione della CO2 dall'atmosfera.«Questo rapporto dà ai decisori politici e agli esecutori tutte le informazioni delle quali hanno bisogno per affrontare il cambiamento climatico, tenendo conto del contesto locale e dei bisogni della popolazione - ha commentato Debra Roberts, co-presidente di uno dei gruppo di lavoro -. I prossimi anni saranno probabilmente i più importanti nella nostra storia».