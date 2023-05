Star di OnlyFans scopre che il patrigno è il suo abbonato numero uno: «Mia madre e mia sorella hanno dato la colpa a me»

Taila Maddison, star di TikTok e di OnlyFans - il popolare sito di contenuti per adulti - ha dichiarato di aver scoperto che il patrigno era il suo abbonato più fedele nell'app a luci rosse.

È successo a Newcastle, città australiana nel Nuovo Galles del Sud, dove la ragazza ha prima raccontato la sua esperienza su TikTok per poi andare in onda su Insight SBS un programma di approfondimento australiano. La ragazza fa la modella e lavora in un negozio al dettaglio e ha dichiarato che la storia ha rischiato di spaccare la sua famiglia.

Il patrigno la seguiva su OnlyFans: cosa è successo

Taila Maddison racconta che era iscritta su OnlyFans da circa 2 mesi: «Lavoro in un negozio al dettaglio e ho deciso di aprire un profilo per mettere da parte qualche risparmio».

Da subito però nota un fan molto particolare: «Dai primi momenti in cui ho iniziato a pubblicare contenuti ho notato un utente che comprava qualsiasi cosa io facessi e che mi faceva continuamente e morbosamente delle richieste». Poi sono iniziati i messaggi: «Ha iniziato a scrivermi tutti i giorni, mi chiedeva foto in intimo in diverse parti della casa e in diverse posizioni. Non ci sarebbe nulla di strano in un app come OnlyFans se non fosse per richieste un pò troppo specifiche».

I sospetti e la verità

«Ero sempre più sospettosa, fino a quando l'app non mi ha confermato che c'era qualcosa che non andava indicandomi che l'utente che interaggiva con me era tra i miei contatti telefonici». La ragazza continua le sue indagini fino a quando non ottiene la certezza che l'uomo che le faceva tutte quelle richieste era lo stesso che stava con la madre da 12 anni. «Un giorno, eravamo a tavola e gli ho scritto «So chi sei», un secondo dopo gli è squillato il telefono. Immediatamente si è girato verso di me e mi ha detto: «Possiamo parlare?». Ero sconvolta».

Il dramma familiare

Taila racconta ancora di averne voluto parlare immediatamente con la madre che però non le ha creduto subito e ha chiesto delle prove. «Ho chiamato il mio patrigno con lo sconosciuto e abbiamo discusso della faccenda con mia madre che ascoltava. La sera stessa lui se n'è andato di casa».

«All'inizio è stata dura - prosegue la ragazza - la mia famiglia ha dato la colpa a me e al fatto che avessi un profilo OnlyFans. Ora però stiamo riallacciando i rapporti. Lui è sparito completamente dalle nostre vite».

L'uomo ha speso oltre 2000 dollari per avere contenuti hot della figliastra.