On line gli indirizzi privati di mille tra star e politici. Il governo britannico: un errore

Un'ora on line è bastata per scatenare un putiferio. Il governo britannico ha pubblicato infatti per errore gli indirizzi di oltre mille persone, tra politici, alti funzionari di polizia e star, tra cui, che a breve verranno insigniti di onorificenze. Il documento era stato caricato sul sito del governo, gov.uk, ha spiegato un portavoce, parlando di «errore» e assicurando che è stato rimosso «il prima possibile».«Ci scusiamo con tutte le persone colpite, le stiamo contattando direttamente e stiamo esaminando quanto successo», ha reso noto l'ufficio del governo alla Bbc.Nella lista dei 1.097 destinatari delle onorificenze ci sono anche il giocatore di cricket, l'ex leader del Partito conservatore, la cuoca televisivae l'ex capo dell'Ofcom (l'authority per le comunicazioni). Nell'elenco erano inclusi gli indirizzi completi, con tanto di codici postali, nel caso di alcuni funzionari di polizia potenzialmente sensibili. In un altro elenco di destinatari di onorificenze, che non è stato pubblicato, compaiono i nomi di altri poliziotti, personale sanitario, militari e vigili del fuoco.