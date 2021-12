Omicron, terza dose e severità della malattia. Da Israele: «Pandemia finirà nella seconda metà del 2022»

Dose booster fondamentale per uscire dalla pandemia. A dirlo è il responsabile della task force Covid e della campagna vaccinale in Israele Arnon Shahar che intervistato dall'Ansa ha spiegato il suo punto di vista sulla quarta ondata di Covid che sta investendo l'Europa. «Oggi siamo più vicini alla fine della pandemia, direi che siamo oltre la metà del lavoro che bisogna fare contro il virus. Se la gente continuerà a vaccinarsi in tutto il mondo e ogni Paese farà la sua parte, potremmo dichiarare che la pandemia è finita per la seconda metà del 2022», ha aggiunto l'esperto.

L'importanza delle terze dosi

L'importanza della dose aggiuniva booster è sottolineata da Shahar: «La fine della pandemia sta nel vaccino, solo con il vaccino abbiamo salvato migliaia di vite umane. Non c'è altro, lo abbiamo già visto con il lockdown, le scuole chiuse, l'economia chiusa: da soli non bastano». La precoce somministrazione della terza dose sembra che continui a dare buoni risultati, per il delegato del governo israeliano infatti «gli anticorpi neutralizzanti, la memoria immunitaria cellulare e l'immunità generale sono più alti che dopo la seconda dose». «C'è un lieve calo degli anticorpi, ma non è quello che ci interessa perchè l'immunizzazione non si basa solo su questo. Siamo molto soddisfatti del risultato», ha concluso.

Variante Omicron

Ottimismo anche sulla diffusione della variante Omicron. «Siamo allarmati per la contagiosità della variante Omicron, ma per il momento non vediamo che sia più violenta né che dia una malattia più grave rispetto alle altre varianti. Il vaccino continua a coprire dalla malattia severa anche con due dosi», ha precisato Shahar. «In Israele possiamo dire di essere nella quinta ondata del virus, ma grazie al booster la stiamo contenendo molto, abbiamo 500 contagi al giorno», ha aggiunto ancora.

Vaccino ai bambini

Rilevanti per la situazione italiana anche i dati riportati dall'esperto sulla vaccinazione dei bambini. «Abbiamo già vaccinato con la prima dose del vaccino anti-Covid 100 mila bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono già partite le prenotazioni per la seconda dose a tre settimane. Non abbiamo registrato eventi avversi, solo in bassa percentuale effetti lievi locali come stanchezza, mal di testa, un pò di febbre», ha rassicurato infine l'esperto.