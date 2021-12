Omicron, in Gran Bretagna contagi triplicati in 24 ore, 6 morti: «Lockdown dopo Natale»

Il boom di contagi dovuti alla variante Omicron, triplicati in 24 ore (con 6 morti), allarma la Gran Bretagna. E per gli eperti è necessario il «lockdown dopo Natale». Il Regno Unito ha triplicato i nuovi casi legati a Omicron. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 10.059, rispetto ai 3.201 registrati ieri, portando il totale della nuova variante del Covid a 24.968. Il numero dei decessi legati a Omicron è passato da uno a sette in Inghilterra, al 16 dicembre., mentre i ricoveri sono passati da 65 a 85. Lo riportano i media britannici. A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha messo in guardia da una «enorme ondata» della nuova variante ed ha adottato una procedura d'allerta per coordinare la risposta dei servizi pubblici.

I dati

Sono 90.418 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati dalle autorità sanitarie britanniche nelle ultime 24 ore, con 125 nuovi decessi. Ieri era stato registrato il numero record di oltre 93mila nuovi contagi.

«Lockdown dopo Natale»

Boris Johnson ha ricevuto dagli esperti una serie di opzioni nell'ambito di un cosiddetto Piano C per fronteggiare l'epidemia di Covid, che vanno da «una serie di restrizioni fino al lockdown». Lo riporta il Financial Times, citando persone vicine al premier britannico, che vorrebbe ancora seguire la strada delle raccomandazioni, ma a cui è stato chiesto un approccio realistico di fronte alla crescente minaccia di Omicron. Secondo Ft, c'è l'ipotesi del divieto di incontri al chiuso tranne che per motivi di lavoro e la limitazione di servizi all'aperto per pub e ristoranti, per due settimane dopo Natale.

Olanda verso un nuovo lockdown

L'Olanda si prepara a un nuovo lockdown. Secondo quanto riportano i media locali, il Team nazionale di gestione delle epidemie ha raccomandato al governo «misure rigorose» per frenare la diffusione della variante Omicron, con la chiusura di ristoranti, bar, cinema, teatri e negozi non essenziali. L'annuncio è atteso nel corso di una conferenza stampa del premier Mark Rutte e del ministro della Salute, Hugo de Jonge, questa sera alle 19. Già all'inizio della settimana il governo aveva prorogato fino al 14 gennaio le restrizioni in vigore dallo scorso 28 novembre, inclusa la chiusura di tutti i servizi non essenziali tra le 17 e le 5.

I ministri della Salute del governo federale e dei lander tedeschi si riuniscono oggi in un vertice di emergenza per discutere della situazione della pandemia e delle scorte di vaccini nel Paese. A lanciare recentemente l'allarme è stato il ministro della Sanità Karl Lauterbach, preoccupato per le scorte di vaccini per il primo trimestre del 2022. Lauterbach intende acquisire vasti quantitativi di vaccini, anche se è appena stato annunciato l'arrivo, prima del previsto, di 35 milioni di dosi del vaccino Moderna.