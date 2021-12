Omicron, in Gran Bretagna quasi 120 mila casi in 24 ore: è record da inizio pandemia

Sono quasi 120 mila i nuovi casi di Covid in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore. Dopo aver superato la sogna dei 100 mila ieri, oggi nel Regno Unito viene raggiunta una nuova vetta, mai toccata dall'inizio della pandemia.

Sono 147 invece le persone morte per complicanze dovute al coronavirus. Il totale delle vittime è ora 148.720.

Covid: record di contagi in Gran Bretagna

Con i 119.789 contagiati di oggi, la Gran Bretagna ha registrato un nuovo record. Boris Johnson ha fatto sapere che non ci saranno restrizioni prima di Natale, ma la cabina di regia spinge per intervenire entro l'anno. Recentemente è stato reintrodotto l'obbligo di mascherina al chiuso. Il comitato scientifico ha preparato il "Piano C", che andrà a sostituire il "Piano B" in vigore in questo momento. Non è esclusa la possibilità di un nuovo lockdown.