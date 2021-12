Francia, oltre 180.000 casi in un giorno. Danimarca il Paese con il più alto tasso di infezione al mondo

Sono più di 180.000 i contagi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia, un nuovo record dall'inizio della pandemia. Lo riferiscono le autorità sanitarie. Il Paese aveva superato i 100.000 casi per la prima volta il giorno di Natale. Per far fronte all'avanzata della variante Omicron la Francia ha deciso di introdurre dal 15 gennaio, previo consenso del parlamento, il «pass vaccinale» (l'equivalente del Super green pass italiano) per ristoranti, cinema e palestre e tutte le attività al chiuso. «Un semplice tampone non sarà più sufficiente», ha spiegato il premier Jean Castex in conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri in video conferenza (nelle ultime ore è risultata positiva anche la ministra per la Transizione ecologica Barbara Pompili), insistendo sull'intenzione di rafforzare «il nostro scudo» contro il virus.

Danimarca, 1.612 casi ogni 100.000 persone

La Danimarca diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti - riferisce il Guardian - ha registrato lunedì un nuovo record di contagi superando per la prima volta i 15.000 casi in 24 ore, esattamente 16.164, a fronte di 130.686 tamponi, con un tasso di positività del 12,4%. A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata dominante in Danimarca.

Inghilterra, 117.093 nuovi casi

In Inghilterra è stato registrato il record di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia da Covid: 117.093 infezioni, che superano il primato precedente di 113.628 casi del giorno di Natale. Nel Regno Unito i casi sono stati 129.471, con 18 decessi, ma i dati sono incompleti a causa del periodo di vacanza, come viene sottolineato dalle autorità britanniche. Per quanto riguardano il Galles, i 12.378 casi considerati nel computo nazionale odierno comprendono anche le infezioni del giorno di Natale e Santo Stefano. Mentre per Scozia e Irlanda del Nord non ci sono dati definitivi.

Preoccupa, sempre in InghiIterra, il numero record di ricoveri in ospedale per i malati di Covid: è salito a 9.546, in aumento del 38% rispetto a una settimana fa, nonché il dato più alto dal 3 marzo. A Londra si contano 3.024 persone in ospedale, in aumento del 59% su base settimanale, il numero più alto dal 19 febbraio. Nonostante le indicazioni da parte di alcuni scienziati al governo di imporre nuove restrizioni per contenere i contagi e l'aumento dei ricoveri, anche oggi l'esecutivo conservatore di Boris Johnson ha ribadito che non intende farlo da qui alla fine dell'anno. La sottosegretaria Gillian Keegan ha rinnovato l'indicazione a divertirsi ma con cautela nei festeggiamenti di Capodanno.

In Olanda Omicron è dominante

La variante Omicron è diventata dominante in Olanda. Ad annunciarlo, come riportano diversi media locali, è l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente che ha sottolineato come, nonostante i contagi siano da giorni in calo, l'alta trasmissibilità di Omicron determinerà «un nuovo aumento delle infezioni» e, probabilmente, «crescerà anche il numero di ricoveri ospedalieri». L'Olanda è attualmente in lockdown ed è stata tra i primissimi Paesi - secondo gli esperti locali anche in un periodo antecedente al Sudafrica - a registrare i casi della nuova variante. Ora Omicron ha scalzato definitivamente Delta.