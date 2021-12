Omicron diretta, Europa ripiomba in zona rossa nelle mappe Ecdc. Von Der Leyen: «Il 66% ha ricevuto due dosi». Gran Bretagna: «In arrivo giorni sconcertanti»

Natale in pademia, di nuovo. L'Italia si blinda, tornano le restrizioni per chi viaggia: i tamponi e la quarantena. Il vaccino? Meglio se il viaggiatore è immunizzato ma Omicron spaventa e induce il ministro della Salute italiano Speranza a giocare d'anticipo, a raffreddare cioè una curva epidemica che si preannuncia importante. E quindi l'ordinanza ha questo obiettivo: prevenire i possibli contagi che deriveranno dall'ondata Omicron. Osservando la mappa dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), l'Italia è uno dei pochissimi Paesi a conservare qualche sprazzo di giallo in un territorio interamente colorato di rosso.

«Stiamo affrontando un altro Natale in modalità pandemica. Ma siamo più preparati che mai a combattere il virus. Oltre il 66% degli europei ha ricevuto due colpi. E 62 milioni di persone hanno già avuto i loro richiami, che è la migliore protezione attualmente disponibile contro #Omicron», ha scritto sul suo profilo Twitter la presidente Ursula von der Leyen.

Intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo von der Leyen annuncia che Omicron diverrà prevalente nel continente a gennaio. «Per l'ultima volta dell'anno ci ritroviamo in questa plenaria e io sono un pò preoccupata e un pò fiduciosa, e questo è dovuto alla pandemia e mi rattrista sapere che queste feste saranno adombrate dalla pandemia ma allo stesso tempo abbiamo i mezzi e gli strumenti per contrastare la pandemia», ha esordito. «Ci troviamo davanti ad una grossa sfida e vediamo che i casi di Covid stanno aumentando in molti paesi con dei picchi - ha aggiunto - e poi aumenta anche il numero dei malati che gravano negli ospedali». Secondo von der Leyen la «variante Omicron è molto contagiosa e dobbiamo accettare che a metà gennaio sarà la variante dominante in Europa. Oggi però l'Europa è meglio preparata per contrastare questo virus e la doppia dose più booster è il miglior modo per difendersi, rimaniamo vigili».

La variante Omicron rappresenta la maggiore minaccia da inizio pandemia. Sono le autorità sanitarie britanniche a dirlo. Omicron «è probabilmente la minaccia più significativa per la salute pubblica dall'inizio della pandemia». Lo ha detto Jenny Harries, a capo dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), parlando davanti a una commissione del Parlamento britannico. Harries ha aggiunto che i dati in arrivo nei prossimi giorni saranno «sconcertanti» rispetto a quelli delle altre varianti. Secondo l'esperta, potrebbe crearsi una situazione «molto preoccupante» per la tenuta del servizio sanitario pubblico, che è sotto pressione per il Covid e per una serie di problemi organizzativi di più vecchia data.