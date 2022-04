Cina, paura Omicron. Marco Clementi: «Qui a Pechino tamponi quotidiani e code al supermercato. Chiusi in quarantena senza privacy e igiene»

Martedì 26 Aprile 2022, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:52

Assalto ai supermercati e lunghe code per i tamponi Covid a Pechino, dove la variante Omicron risveglia la paura del contagio. La città vive nel timore di un lockdown generalizzato sul modello di Shanghai dove «i positivi - racconta Marco Clementi, corrispondente Rai in Cina - anche se asintomatici, finiscono in centri per la quarantena, senza privacy e con poca igiene». Con la chiusura dei porti e il rallentamento della produzione industriale della "fabbrica del mondo", lo scenario che va a delinearsi nelle prossime settimane è un vero a proprio congelamento delle forniture globali.