Omicidio all'ospizio, donna di 102 anni uccide la vicina di stanza di 92

Omicidio all'ospizio in Francia, precisamente a Chezy-sur-Marne, nella regione dell'Aisne. Una donna di 102 anni è sospettata, fanno sapere i siti locali, di aver ucciso la vicina di camera alla casa di riposo, di 92 anni.

Infermiera di nuovo assolta: Daniela Poggiali non uccise la pensionata di Ravenna. Il caso del selfie con il cadavere

La vittima è stata trovata morta sabato sera con segni di colluttazione sul corpo: secondo l'autopsia potrebbe essere morta per strangolamento e colpi alla testa. «La signora residente nella stanza vicina è risultata in grande agitazione - ha dichiarato il procuratore Frederic Trinh - e ha detto a uno degli addetti di aver ucciso qualcuno». La donna è stata trasferita in un'unità psichiatrica: nel frattempo è stata aperta un'inchiesta per omicidio volontario e la donna verrà interrogata e poi sottoposta a un esame neuro-psichiatrico.

Ultimo aggiornamento: 15:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA