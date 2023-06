Giovedì 22 Giugno 2023, 11:55

Fra le almeno trenta persone uccise ieri negli Stati Uniti con un'arma da fuoco (media 2022, ma il 2023 avanza sulla stessa linea) c'è anche una donna incinta di 31 anni a Norwalk, in Ohio, colpita alla schiena da una pallottola calibro 9 sparata con un'automatica "di famiglia" dal figlio di due anni. Nulla da fare anche per il piccolo in grembo.

E' stata la stessa donna a chiamare il 911 spiegando di essere stata ferita alla schiena dal figlio: "Non credevo fosse in grado di maneggiare la pistola che era nella camera da letto chiusa a chiave". I soccorritori e poi i medici in ospedale non hanno potuto salvare né la donna né la creatura che portava in grembo. Il primo e unico figlio della coppia resta, almeno per ora, con il padre, che ha fatto parte dei marines e che ha dichiarato di essere il proprietario della pistola calibro 9 e anche di un'altra pistola trovata dalla polizia nella casa. La pistola, a quel che risulta, era stata lasciata su un comodino: un'arma insomma carica e non chiusa in un luogo o in un armadietto a prova di bambino.

Mentre veniva soccorsa la donna ha detto che il marito era al lavoro e che stava lavando i panni quando è arrivato il figlio con la pistola.