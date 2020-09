Bimba di 7 mesi annega nella vasca del bagno di casa davanti al fratellino di 2 anni: madre indagata per omicidio

Per quanto tempo la piccola Illen sia rimasta da sola con il suo fratellino nella vasca da bagno non è chiaro. L’unica certezza è che alle 7.20, quando la madre è tornata dai due bimbi, per Illen, sette mesi, era ormai troppo tardi: è morta annegata dopo essere rimasta incustodita in una vasca piena d’acqua nella loro casa di Melbourne. Adesso per Fiori Giovanni, 35 anni, scrittrice e speaker di eventi aziendali, è arrivata l’accusa: dovrà rispondere di omicidio per aver lasciato la piccola da sola.

Napoli, bimba annegata in piscina mentre «giocava a fare il morto con le amichette»

Bimba di 4 anni annega in piscina durante una riunione di famiglia, nessuno si è accorto di lei

Bambina di 8 anni annaspa in piscina: mamma e nonno si tuffano per salvarla ma muoiono tutti annegati





Madre indagata per omicidio

I suoi tentativi di mantenere il riserbo sul processo non sono stati accolti dal giudice: la donna, che è un personaggio in vista nel proprio Paese, ha raccontato di aver ricevuto minacce di morte e insulti a sfondo razziale dopo aver annunciato sui social la morte della sua bambina. Dal 18 luglio i particolari della tragedia erano rimasti riservati, ma ora il giudice ha stabilito che tutti i dettagli vengano rivelati, così come l’accusa di omicidio.

I legali della donna avevano tentato di tenere il riserbo sperando di far leva anche sull’altro figlio della donna: «Se i dettagli verranno rivelati il piccolo potrebbe leggere cosa è successo e rimanere traumatizzato». Ma il giudice ha detto che non c’era ragione, visto che la donna aveva reso pubblica la morte della bimba sui social. Soprattutto non c’erano prove delle minacce di morte e la possibilità che il piccolo scopra qualcosa è remota, vista la tenera età.



Dopo la morte della piccola Illen, Giovanni aveva scritto sui social un commovente tributo alla sua bambina: «Ci è stata inviata una stella splendente per ispirare, cambiare e trasformare le nostre vite nei brevi 7 mesi e mezzo in cui abbiamo avuto il piacere di stare con lei. Il nostro bellissimo angelo è andato via e non possiamo trattenerlo fisicamente, ma la sua presenza straordinaria non potrà mai essere dimenticata».

La coppia ha tenuto il funerale su Zoom per la famiglia e gli amici che non hanno potuto partecipare di persona a causa delle restrizioni del coronavirus.

Giovanni è un'autrice di bestseller e attivista per i diritti umani. Lavora come speaker aziendale e ha già pubblicato 30 libri.

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA