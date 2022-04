Martedì 5 Aprile 2022, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 11:00

Uno yacht di lusso di proprietà dell'oligarca russo Viktor Vekselberg è stato perquisito e sequestrato a Maiorca dopo un'azione congiunta della polizia statunitense e spagnola, secondo la polizia della Guardia Civil. Vekselberg è considerato uno dei residenti più ricchi della Russia ed è già stato preso di mira con sanzioni statunitensi nel 2018, con l'accusa di frode fiscale, riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti, in parte a causa dei suoi presunti tentativi di aggirare le sanzioni mascherando l'acquisto della barca.

Lo yacht Tango, lungo 78 metri

Tuttavia, l'Ue non ha imposto alcuna sanzione su di lui. File e un computer sono stati confiscati durante la perquisizione. Le foto rilasciate hanno mostrato la polizia spagnola con fucili d'assalto, in piedi sul molo di fronte allo yacht lungo 78 metri, chiamato Tango.

Altre mostravano funzionari statunitensi che salivano a bordo. La Spagna ha già confiscato almeno tre yacht fino ad oggi, parte delle sanzioni occidentali per reprimere gli alleati di Putin dopo l'invasione della Russia in Ucraina, iniziata il 24 febbraio.

Chi è Viktor Vekselberg

Viktor Vekselberg è ritenuto molto vicino al Cremlino. Il suo patrimonio è stimato in circa 10 miliardi. Secondo la rivista Forbes è compreso tra i 100 uomini più ricchi al mondo. Nato in Ucraina, ha costruito un impero in Russia in seguito alla privatizzazione del settore dell'alluminio, investendo con il suo gruppo Renova anche in petrolio, gas, immobiliare, metalli preziosi e telecomunicazioni.