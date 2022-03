Oligarchi russi, ricompense in denaro per chi offre informazioni sui tesori (nascosti) dei magnati: l'ultima trovata anti-Putin

Ricompense in denaro a chi rilascerà informazioni utili che possano portare al sequestro dei beni degli oligarchi russi. E' questo l'ultimo tentativo di intensificare la pressione finanziaria contro il Cremlino per l'invasione dell'Ucraina. Lo scrive il Whashington Post. Un gruppo bipartisan di senatori americani rilascerà una legge che chiede al Dipartimento del Tesoro di offrire ricompense in denaro per informazioni che portino al sequestro dei loro beni di lusso, dalle ville agli yacht. La proposta darebbe al presidente Biden l'autorità di fare una dichiarazione di emergenza che consenta alle autorità federali di confiscare - e quindi liquidare - le partecipazioni di oligarchi russi o altre élite finanziarie legate al governo russo. Non solo. Il disegno di legge consentirebbe inoltre che i soldi raccolti vendendo quei beni vengano poi dati al governo ucraino per assistere nella ricostruzione di quel paese o finanziare le sue forze armate. In genere, la legge sulle sanzioni consente al governo federale di congelare solo i beni delle persone sanzionate, non di confiscarli.

Il disegno di legge

Gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno cercato di influenzare queste élite finanziarie prendendo di mira i soldi che hanno nascosto all'estero, ma l'effetto di queste mosse sul presidente russo Vladimir Putin rimane poco chiaro. Anche il destino della legislazione non è chiaro, con l'amministrazione che finora ha resistito ai tentativi del Congresso di controllare la politica delle sanzioni russe.

«Qualsiasi cosa che incoraggi le persone a farsi avanti e fornire informazioni su dove trovare queste risorse sarebbe di grande aiuto», ha affermato Daniel Glaser, che ha prestato servizio presso l'Office of Terrorism and Financial Intelligence del Dipartimento del Tesoro sotto l'amministrazione Obama e ora è il capo globale di servizi giurisdizionali presso K2 Integrity, una società di conformità al rischio. "Il Dipartimento di Giustizia ha l'autorità per sequestrare questi beni, ma devono trovarli".

Le ricchezze nascoste

Secondo un documento del 2017 pubblicato dal National Bureau of Economic Research, i miliardari russi controllano circa il 30% della ricchezza della nazione e hanno in conti esteri offshore la stessa ricchezza finanziaria che ha l'intera popolazione russa nella stessa Russia. «Putin e i suoi oligarchi depositano i loro soldi sporchi nelle nazioni in cui lo stato di diritto acquista ville, mega yacht, opere d'arte e altri beni di alto valore. Dovremmo cogliere quei lussi illeciti e usarli per aiutare il popolo ucraino», ha detto Whitehouse in una nota.

Whitehouse ha aggiunto che il gruppo bipartisan di senatori ha lavorato a stretto contatto da quando ha recentemente viaggiato insieme in Germania: «Sarebbe una misura di giustizia per una nazione assediata da un dittatore corrotto... Restiamo uniti nel nostro impegno a infliggere un massiccio colpo finanziario a Putin e i suoi oligarchi». La Casa Bianca si è mossa rapidamente per imporre misure paralizzanti all'economia russa, colpendo la banca centrale del paese, frenando le sue importazioni di tecnologia e tagliando le importazioni di petrolio e gas negli Stati Uniti, tra le altre misure.

Ma l'amministrazione resta sotto pressione per andare oltre. Venerdì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a Biden di ampliare la campagna di sanzioni statunitensi, anche aumentando drasticamente il numero di élite russe soggette a sanzioni economiche. Il Regno Unito ha sanzionato alcune élite russe che finora gli Stati Uniti non hanno toccato, come il miliardario russo Roman Abramovich.

Gli esperti di sanzioni affermano che parte del problema con l'imposizione di sanzioni economiche agli oligarchi russi vicini a Putin è che i loro beni sono spesso nascosti in accordi finanziari poco trasparenti. Il Dipartimento del Tesoro sta lavorando a una legge approvata dal Congresso l'anno scorso per porre fine alle società di comodo anonime imponendo alle aziende di rivelare i loro proprietari al governo federale. Quella legge prevedeva esenzioni per circa due dozzine di tipi di enti e il Dipartimento del Tesoro non ha ancora attuato la misura. La legislazione mirerebbe ad aiutare gli Stati Uniti a lavorare molto più rapidamente per scoprire dove si nascondono i beni degli oligarchi russi. Dall'inizio della guerra, gli Stati Uniti hanno sanzionato più di 200 persone ed entità russe, secondo un tracker della Brookings Institution, un think tank con sede a Washington. Ma dove si trovano le loro proprietà rimane spesso un mistero.

Sequestrati immobili in Sardegna

L'ultimo sequestro in Italia riguarda un complesso immobiliare nella provincia di Sassari, in località Punta Sardegna, riconducibile per un terzo, pari a circa 4 milioni di euro, a Petr Olegovich Aven. A eseguire il provvedimento il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.