Prima dell'invasione dell'Ucraina, jet privati ​​in decollo da Mosca volavano a Parigi, Milano e Ginevra più spesso che altrove. Le città europee erano il terreno di gioco per i super ricchi russi. Ma le sanzioni hanno chiuso gran parte del mondo. Ma dopo il 24 febbraio, quando l'Europa ha iniziato a chiudere i cieli agli aerei russi, gli oligarchi e i ricchi russi hanno iniziato a volare altrove: in Asia centrale e in Medio Oriente , soprattutto.

In poco più di un mese ha così preso forma una nuova geografia dell'élite russa. Lo mostrano i dati su quasi 2.000 voli a maggio analizzati e pubblicati dal New York Times, A maggio aveva preso forma una nuova geografia dell'élite russa, come mostrano i dati su quasi 2.000 voli analizzati dal New York Times. Quel mondo ha un centro chiaro: Dubai, tanto che è stato addirittura coniato il neologismo di “Dubaisk".

Dopo l'invasione russa, la minaccia della chiusura dei confini, le sanzioni internazionali e la reclusione hanno spinto decine di migliaia di persone a fuggire dalla Russia. Giornalisti, attivisti e operatori tecnologici si sono riversati in Armenia, Georgia e Turchia, paesi vicini relativamente convenienti che consentono ai russi di entrare senza visto. In Europa, paesi come la Germania e la Lettonia hanno accolto i russi temendo la persecuzione in patria. Ma un folto gruppo di russi, inclusi magnati degli affari e celebrità, ha fatto di Dubai, la più grande città del Golfo Persico, la loro destinazione principale. Prima dell'invasione, solo il 3 per cento dei voli privati ​​in partenza dalla Russia volava negli Emirati Arabi Uniti, principalmente a Dubai, secondo un'analisi del Times su migliaia di record di RadarBox.com una società di monitoraggio dei voli. Quella cifra è salita al 6% nelle settimane successive all'inizio dell'invasione e al 14% entro maggio.

I documenti forniscono prove evidenti che le sanzioni occidentali sulla guerra in Ucraina sono riuscite a cambiare drasticamente la vita e le abitudini dell'élite russa. L'analisi inquadra sia jet di proprietà privata che jet noleggiati da società commerciali. Prima dell'invasione del 24 febbraio, anche in mezzo al congelamento delle relazioni tra Russia e Occidente, i lussuosi parchi giochi europei in Gran Bretagna, Francia e Svizzera offrivano rifugi per i super ricchi russi. Ma ora, con lo spazio aereo europeo chiuso ai jet russi e i paesi europei che si sono impossessati dei beni degli oligarchi russi, i giorni in cui si vola a Ginevra per un fine settimana di shopping sembrano essere finiti. Invece, una geografia in tempo di guerra della portata dei ricchi russi emerge nei modelli di fuga analizzati dal Times.

Kazakistan e Turchia , paesi che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia e che hanno fornito una casa alle imprese russe in partenza dal paese, sono diventate destinazioni principali. Anche l'Azerbaigian , un'ex repubblica sovietica che mantiene stretti legami sia con la Russia che con l'Ucraina, ha beneficiato dell'aumento dei viaggi in jet privati. Ma nessun paese ha visto un grande salto di viaggiatori russi facoltosi come gli Emirati Arabi Uniti , dove il resort e il centro finanziario di Dubai è emerso come l'hub principale che collega Mosca al lusso e alle opportunità di affari ancora offerte dal resto del mondo .

«Molte persone non hanno scelta», ha detto Daria Poligaeva, una giornalista russa che si è trasferita a Dubai diversi anni fa e ora vede arrivare un'ondata di connazionali. «È uno dei pochi posti in cui ora puoi trasferire la tua attività, dove c'è un mercato, dove puoi sviluppare la tua attività e dove hai ancora un mercato di società internazionali», ha aggiunto.