Olanda, lockdown parziale di 12 ore: si chiude alle 5 del pomeriggio. Nuove restrizioni in Belgio

In Olanda il "lockdown parziale" comincerà alle 17. Il governo olandese, come era previsto, ha annunciato un'ulteriore stretta per contenere la nuova impennata dei contagi da Covid. Il premier Mark Rutte ha reso noto che verrà inasprito il lockdown parziale con il coprifuoco per bar, ristoranti e negozi. «A partire da domenica, i Paesi Bassi saranno di fatto chiusi tra le 17 e le 5», ha detto Rutte in una conferenza stampa. I Paesi Bassi registrano più di 22.000 nuovi casi al giorno.

Nuova stretta in Belgio: stop a feste e discoteche

Nuova stretta anche in Belgio, dove oggi è stato registrato anche il primo caso di variante Omicron. Il premier Alexander De Croo, in una conferenza stampa al termine di una nuova riunione di concertazione, ha definito la situazione attuale del Paese «insostenibile», un momento «difficile». Tra le misure di contenimento: le discoteche richiudono i battenti, le feste private sono proibite, salvo matrimoni e funerali, ed i ristoranti dovranno congedare gli ultimi clienti entro le 23. Le attività all'interno da lunedì potranno tenersi solo se da seduti e con il giusto distanziamento e le gare sportive all'interno potranno proseguire, ma senza pubblico.

Nuova variante Sudafrica, il nome ufficiale è "Omicron". Oms: «Preoccupante, rischio maggiore di reinfezione»

La maggior parte delle misure decise dal Comitato di concertazione - convocato d'urgenza, a soli dieci giorni dal precedente - prenderà il via già da domani e nelle prossime settimane ci sarà una nuova valutazione. Nonostante la gravità della situazione descritta, soprattutto per la pressione «insostenibile» su ospedali e personale sanitario, il Comitato ha rinunciato a imporre il telelavoro cinque giorni su cinque, come ipotizzato: sarà consentito recarsi sul posto di lavoro un giorno alla settimana, come avviene attualmente. La misura resterà in vigore almeno fino al 19 dicembre.

I mercatini di Natale sono salvi, ma dovranno chiudere alle 23, come del resto anche bar e ristoranti, che dovranno tenere le proprie serrande abbassate tra le 23 e le 5 del mattino, e consentire un massimo di sei persone per tavolo. Saranno vietate feste private nei locali pubblici, ma potranno continuare a tenersi nella propria abitazione, anche se il ministro della Salute Frank Vandenbroucke ha fatto un appello al «buon senso». Per alleggerire il lavoro dei medici di base, è stato inoltre deciso di aprire centri di analisi dove potersi recare liberamente per effettuare il test Covid.