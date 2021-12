Germania: Olaf Scholz nuovo cancelliere, dopo 16 anni finisce l'era di Angela Merkel

Germania, il giorno del cambiamento. Il socialdemocratico Olaf Scholz è stato eletto cancelliere dal Bundestag a Berlino con 395 voti. In Germania si chiude così dopo 16 anni l'era di Angela Merkel. A 63 anni, Scholz diventa il quarto cancelliere dell'Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. Il neocancelliere aveva bisogno di un minimo di 369 sì per la elezione. Hanno votato 707 deputati, 3 voti non erano validi. I voti a disposizione della coalizione Spd Verdi e Liberali, che il cancelliere guiderà col prossimo esecutivo, erano 416.

Merci, chère Angela, de n'avoir jamais oublié les leçons de l'Histoire, d'avoir tant fait pour nous, avec nous, pour faire avancer l'Europe. Danke, dass du die Lehren der Geschichte nie vergessen und so viel für und mit uns getan hast, um Europa voranzubringen. pic.twitter.com/zYfiGUNQcf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2021

Lungo applauso per il neocancelliere eletto Olaf Scholz nel Bundestag. Scholz ha accolto la elezione rispondendo «sì».

«Merci, chère Angela»: lo scrive Emmanuel Macron in un messaggio su Twitter con il quale saluta l'uscita di scena della cancelliera tedesca Angela Merkel, che da oggi cede il posto a Scholz dopo 16 anni alla guida della Germania. «Grazie cara Angela - scrive il presidente francese nel tweet tradotto anche in tedesco - di non aver mai dimenticato le lezioni della Storia, di aver fatto così tanto per noi, con noi, di far progredire l'Europa». Il tweet è completato da un video di 2 minuti con immagini dei tanti incontro fra i due leader dal 2017, data dell'elezione di Macron, ad oggi. Olaf Scholz è atteso a Parigi venerdì per la sua prima visita da cancelliere.