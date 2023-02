Oggetto non identificato abbattuto da un jet Usa sopra l'Alaska. Il Pentagono: «Non sappiamo cosa sia»

Non bastava il pallone-spia cinese sui cieli degli Stati Uniti. Il Pentagono fatto sapere di aver abbattuto un oggetto non identificato sopra l'Alaska su ordine di Joe Biden. «Al momento non sappiamo la sua origine», ha detto il portavoce Pat Ryder. L'oggetto, delle dimensioni di un'auto (e quindi decisamente più piccola rispetto al pallone-spia), è stato abbattuto da un jet F-22 con un missile Sidewinder e i resti sono caduti in acque territoriali americane. Nessuna indicazione al momento spiega se appartenga ad uno Stato o ad una istituzione. «Volava a 40 mila piedi (12 mila metri) di altezza e avrebbe potuto mettere a rischio il traffico dell'aviazione civile», ha detto Kirby.