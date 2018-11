Farnesina: incontro fra Moavero e il segretario generale dell'Osce

Nel quadro della preparazione della Conferenza ministeriale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Osce) che vedrà riuniti a Milano, i prossimi 6 e 7 dicembre, i ministri dei 57 Stati Partecipanti all'Organizzazione, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi - attuale Presidente in esercizio - ha ricevuto oggi alla Farnesina il segretario generale dell'Osce, l'ambasciatore Thomas Greminger.



IL DIBATTITO

Il ministro Moavero e il segretario generale Greminger hanno avuto un approfondito scambio di vedute sulla preparazione, le priorità e gli obiettivi della ministeriale di Milano, si legge in una nota. Il ministro ha in particolare sottolineato l'esigenza di tenere in evidenza, nel corso del dibattito fra i Ministri, le opportunità provenienti dal rafforzamento del dialogo e della collaborazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

