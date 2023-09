Nave da crociera incagliata, a bordo dell'Ocean Explorer tre casi Covid. Fallito il terzo tentativo di sbloccarla, rischio contagio

La Aurora Expeditions, la società che ha organizzato il viaggio della nave da crociera di lusso incagliata nei chiacci della Groenlandia, ha dichiarato che sono stati individuati casi di Covid-19 tra almeno tre dei 260 passeggeri a bordo. «Questi passeggeri sono attualmente in isolamento. Sono assistiti dal nostro medico di bordo, dal team medico e dall'equipaggio, e stanno bene», ha fatto sapere in una nota la compagnia.

Nave bloccata in Groenlandia, tre casi Covid a bordo. Fallito il terzo tentativo di disincagliare l'Ocean Explorer

L'annuncio arriva però dopo il terzo tentativo di sbloccare la nave fallito, e il rischio contagio a bordo - in spazi per forza di cose limitati - è una possibilità con la quale fare i conti. «È un po’ frustrante - ha dichiarato un pensionato australiano a bordo, intervistato dal Sydney Morning Herald - ma siamo in una bellissima parte del mondo», ha aggiunto.

Cosa è successo

L'Ocean Explorer - questo il nome della nave da crociera di lusso - è rimasta incagliata lo scorso lunedì 11 settembre, e da allora sono state tentate diverse manovre per sbloccarla e farle riprendere la navigazione, ma senza successo. La nave si trova sopra il Circolo Polare Artico, nella zona di Alpefjord, all'interno del Parco nazionale della Groenlandia nordorientale, il parco nazionale più settentrionale del mondo con una superficie pari a Francia e Spagna messe insieme. 1.400 chilometri.

La nave batte bandiera delle Bahamas e al suo interno si trovano passeggeri provenienti da Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Conta 77 cabine, 151 letti passeggeri e 99 letti per l'equipaggio, oltre a diversi ristoranti e aree di svago. Lo scorso martedì un’unità navale danese ha isezionato la nave e ha dichiarato che tutti i presenti a bordo stavano bene e che l'imbarcazione non riportava danni evidenti.

Ora si attende l'arrivo di una nave di ispezione più grande: il Comando Artico ha dichiarato che è attesa per venerdì ma che ha dovuto rallentare il viaggio a causa del meteo. Che almeno, per i prossimi giorni, dovrebbe essere clemente: previsto cielo sereno e circa 5 C°, secondo le previsioni dell'l'Istituto meteorologico danese.