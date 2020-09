Obbligo di mascherina all'aperto, per il Tar francese è «violazione della libertà». Pioggia di ricorsi a Parigi

L'obbligo di mascherina all'aperto «è una grave violazione della libertà personale e di circolazione». A dirlo è il Tar di Strasburgo, che ha bocciato il decreto del prefetto che imponeva di indossare 24 ore u 24 la mascherina anche quando non ci si trova al chiuso.

Ora il decreto dovrà essere riscritto entro lunedì ma sarà necessario evidenziare reali necessità per densità di folla durante certe fasce orarie o in certi comuni o quartieri. Il provvedimento deve essere «rimodulato» e differenziato, in quanto - afferma il TAR - quello generalizzato (mascherine sempre e ovunque per tutti) è «una grave violazione della libertà personale e di circolazione».

La decisione ha scatenato un'ondata di ricorsi in numerose altre città francesi dove era stato imposto l'obbligo di mascherina all'aperto come Parigi, Lione e Nizza, dove numerosi avvocati a nome di associazioni e semplici cittadini hanno chiesto che l'obbligo venga cancellato.



