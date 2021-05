Obama: «Gli Ufo vanno presi sul serio». Il video negli Stati Uniti riaccende il mistero

Il video dell'Ufo che si immerge in mare ha fatto il giro del mondo in poche ore. L'autenticità delle immagini è stata poi confermata anche dal Pentagono, che ha riconosciuto la legittimità di foto e video del documentarista Jeremy Corbell. L'oggetto non identificato è stato immortalato da una nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, al largo di San Diego, durante un'esercitazione. Negli Stati Uniti si è immediatamente riacceso il dibattito. Che ha coinvolto anche l'ex presidente Barack Obama: «È un fenomeno che va preso sul serio - ha detto al Late Late Show su Cbs News - La verità è che quando sono entrato in carica ho chiesto: "Va bene, c'è un laboratorio da qualche parte dove teniamo esemplari di alieni e astronavi?" La risposta è stata "no"». L'ironia iniziale, poi, si è trasformata in serietà: «Ciò che è vero comunque è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie, non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile». Obama non parla apertamente di entità extraterresti e gli oggetti a cui fa riferimento potrebbero essere droni o un errore di interpretazione di un fenomeno in circostanze insolite, come spesso è accaduto in tema di Ufo.

A risvegliare però l'attenzione sul fenomeno è stato proprio il video girato al largo della California. La divisione della Difesa che si occupa dei fenomeni aerei non identificati ha fatto sapere, tramite la portavoce Sue Gough, che il filmato è incluso negli «esami in corso» della task force, creata nell'agosto scorso per indagare sugli avvistamenti degli ufo da parte dei militari Usa. «Posso confermare che il video è stato effettivamente girato dal personale della Marina e che sulle immagini sono in corso delle indagini», ha continuato Gough.

