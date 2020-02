La popolarità delle Thumberg: la sorella di Greta diventa cantante e fa Edit Piaf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se Greta Thumberg vede la vita “in verde”, la sorella più piccola la vede in rosa. Beata Thumberg, infatti, quest’autunno reciterà in un musical insieme alla madre, Malena. A 14 anni interpreterà la versione giovane di Edith Piaf, famosa per la canzone “la vie en rose”. La mamma, invece, farà la Piaf più da adulta. Il musical “Forever Piaf” partirà il prossimo 19 settembre da Stoccolma, dove lo spettacolo sarà presentato in anteprima.Per Greta, Beata è la sua “sorella super talentuosa”. La mamma è un mezzosoprano molto noto in Svezia e ha rappresentato il Paese all’Eurovision Song Contest del 2009.Il rapporto tra le due sorelle è molto stretto, tanto che la più celebre Greta aveva preso le sue difese qualche mese fa: "Tutti quelli che mi minacciano e mi scrivono messaggi di odio finiscono per prendersela con Bea - ha spiegato - La gente non sa dove mi fermo, e dove passo la notte, perché non ho una routine quotidiana. Invece mia sorella è sempre a casa e cerca di avere una sua vita normale, ma così è molto più facile da raggiungere".