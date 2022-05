Venerdì 27 Maggio 2022, 12:11 - Ultimo aggiornamento: 14:56

L’amministrazione Biden si sta preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti nell’ambito di un nuovo pacchetto di forniture che potrebbe essere approvato la prossima settimana. Lo riferiscono fonti del governo Usa alla Cnn. Si tratterebbe in particolare di sistemi di missili a lungo raggio, Multiple launch rocket system o Mlrs, che da tempo chiede Volodymyr Zelensky. Le armi, prodotte negli Stati Uniti, possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina, e secondo Kiev potrebbe essere il punto di svolta nella guerra contro la Russia. Un altro sistema richiesto dall’Ucraina è l’High mobility artillery rocket system o Himars, più leggero dell’Mlrs ma in grado di sparare lo stesso tipo di munizioni.

Le trattative

Finora il presidente americano Joe Biden aveva evitato di inviare questi sistemi per timore che l’Ucraina potesse utilizzarli per attaccare all’interno del territorio russo, con la conseguente reazione da parte di Mosca, riferiscono le fonti. Ma ora vengono inseriti in un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni. Nelle ultime settimane alti funzionari ucraini, incluso il presidente Volodymyr Zelensky, hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di fornire il Multiple launch rocket system: poiché consentono di colpire bersagli distanti centinaia di chilometri, potrebbero essere un punto di svolta nella guerra contro la Russia.

L’altra dotazione richiesta dall’Ucraina è il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità, noto come Himars, a ruote e più leggero in grado di sparare molti degli stessi tipi di munizioni dell’Mlrs. La Russia sta colpendo duramente l’est dell’Ucraina dove - come riferiscono funzionari locali - il Paese è sopraffatto e senza armi. L’amministrazione Biden, tuttavia, ha rinunciato per settimane all’opportunità di inviare i sistemi missilistici e tra le preoccupazioni sollevate all’interno del Consiglio di sicurezza nazionale c’era soprattutto il timore che l’Ucraina potesse utilizzare le armi per attacchi offensivi in territorio russo. Il tema era in cima all’agenda dei due incontri della scorsa settimana alla Casa Bianca, dove i vice membri del gabinetto si sono riuniti per discutere la politica di sicurezza nazionale. Cuore della questione era lo stesso dilemma con cui l’amministrazione lotta dall’inizio della guerra: se cioè l’invio di armi sempre più pesanti in Ucraina sarà interpretato dalla Russia come una provocazione che potrebbe innescare ritorsioni contro gli Stati Uniti.

Uno dei principali problemi, secondo le fonti della Cnn, è l’ampio raggio d’azione dei sistemi a razzo. L’Mlrs e la sua versione più leggera, l’Himars, possono lanciare fino a 300 chilometri, a seconda del tipo di munizioni. Vengono sparati da un veicolo mobile contro obiettivi terrestri, il che consentirebbe agli ucraini di colpire più facilmente obiettivi all’interno della Russia. Si ritiene che l’Ucraina abbia già effettuato numerosi attacchi in territorio nemico, che gli ucraini non confermano né negano. Funzionari russi hanno affermato pubblicamente che qualsiasi minaccia alla loro patria innescherebbe un’escalation e che i Paesi occidentali si stanno rendendo un obiettivo legittimo nella guerra continuando ad armare le milizie di Kiev. Altro problema non secondario è se gli Stati Uniti possano permettersi di regalare così tante armi di fascia alta sottratte alle scorte militari. A una domanda diretta sulla possibile fornitura di sistemi missilistici, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin ha esitato: «Non voglio anticipare a che punto siamo nel processo di richiesta di risorse».

Le pressioni

L’amministrazione Biden nutriva preoccupazioni simili sul fornire all’Ucraina altri caccia MiG-29. Alla fine, gli Usa hanno deciso di non mandare in Polonia nuovi jet, che avrebbero consentito all’esercito di equipaggiare l’Ucraina con i MiG dell’era sovietica. Anche il dibattito sull’Mlrs è simile a quello che si è svolto prima che gli Stati Uniti decidessero di inviare obici più pesanti a lungo raggio in Ucraina il mese scorso. Pacchetti di armi incentrati su missili antiaerei Javelin anticarro e Stinger a corto raggio, nonché armi leggere e munizioni. A quel tempo, gli Howitzer M777 hanno segnato un aumento significativo della portata e della potenza rispetto ai sistemi precedenti, comunque limitata a circa 25 chilometri. L’Mlrs invece può sparare molto più lontano di qualsiasi altra artiglieria invitata fino a oggi dagli Stati Uniti. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella di fornire all’Ucraina sistemi missilistici a corto raggio, hanno spiegato i funzionari, e tra l’altro sarebbero sufficienti due settimane per addestrare l’esercito ucraino a utilizzare i sistemi lanciarazzi. Ogni prelievo delle scorte esistenti implica una revisione del suo potenziale effetto sulla capacità di intervento militare statunitense.

Con le precedenti forniture il rischio è stato «relativamente basso», ha affermato lunedì il presidente di Joint Chiefs, il generale Mark Milley. I militari stanno valutando la situazione «molto, molto attentamente» per assicurarsi che le scorte non scendano al di sotto dei livelli che creano un rischio maggiore. La preoccupazione cresce in modo significativo quando si tratta di sistemi più potenti e più costosi, di cui gli Stati Uniti non hanno una fornitura ampia. I funzionari del Pentagono hanno incontrato il Ceo di Lockheed Martin la scorsa settimana per discutere della fornitura e dell’aumento della produzione dell’Mlrs, scrive la Cnn.

Anche il Regno Unito sta ancora decidendo se inviare i sistemi e vorrebbe farlo insieme agli Stati Uniti. Il governo ucraino è convinto che se gli Stati Uniti romperanno gli indugi e invieranno i missili, gli altri Paesi seguiranno rapidamente l’esempio. Finora il Pentagono ha risposto a Kiev con un laconico «ci stiamo lavorando» e il governo chiede aggiornamenti sulla decisione «praticamente ogni ora». «Abbiamo un grande bisogno di armi che consentano di colpire il nemico a lunga distanza», ha affermato giovedì il generale ucraino Valeriy Zaluzhnyi. «E questo non può essere ritardato, perché il prezzo del ritardo è misurato dalle vite delle persone che hanno protetto il mondo dai russi». Quando giovedì è stato chiesto al ministro degli Esteri Dmytro Kuleba quali fossero i bisogni più urgenti del suo Paese, ha risposto: «Se ti interessa davvero l’Ucraina, armi, armi e armi di nuovo. Detesto la frase “La mia frase meno preferita è ”Ci stiamo lavorando”. Voglio sentire o “vi mandiamo i missili” o “non accadrà”. Il rappresentante democratico del Colorado Jason Crow del Colorado, che ha partecipato a una missione della delegazione del Congresso a Kiev all’inizio del mese, ha detto alla Cnn che l’invio dei sistemi potrebbero dare all’Ucraina uno slancio significativo contro la Russia. «Penso che potrebbe essere un punto di svolta», ha aggiunto Crow, non solo per gli attacchi offensivi ma anche per la difesa. E ha spiegato che l’artiglieria convenzionale russa, che ha una portata di circa 50 chilometri, «non si avvicinerebbe» ai centri urbani ucraini se i sistemi Mlrs fossero posizionati lì. «Quindi annullerebbe le tattiche d’assedio dei russi».