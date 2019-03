Nuova Zelanda, manifesto del killer: «Vorrei uccidere più musulmani». La strage annunciata sul forum online

Nel manifesto del killer di Christchurch l'odio per i musulmani e la vendetta per i morti da invasori: «Vorrei solo che avessi potuto uccidere più invasori e anche traditori»: lo aveva scritto l'autore della strage di Christchurch, Brenton Tarrant, ancora prima di compierla, nel suo manifesto di 74 pagine pubblicato online prima degli attacchi contro due moschee della città neozelandese. Lo riporta il sito australiano News.com.au.

Nuova Zelanda, chi è il killer delle moschee: Brenton Tarrant, 28 anni, suprematista bianco

Nuova Zelanda, le immagini della strage in livestream su Facebook come in un videogame

La strage preannunciata sul forum online. L'autore della strage nelle due moschee della città neozelandese di Christchurch, Brenton Tarrant, aveva preannunciato il suo gesto su un forum online e pianificava gli attacchi da due anni: è quanto emerge dal manifesto anti-migrati di 74 pagine dello stesso Tarrant pubblicato su Internet. Il terrorista, riporta il sito australiano News.com.au, aveva preannunciato la strage sul forum '8chan' e ha scelto di colpire la Nuova Zelanda - che non era il suo obiettivo originale - solo tre mesi fa.



«Io sostengo molti di quelli che hanno preso una posizione contro il genocidio etnico e culturale., Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne...». È quanto si legge nel manifesto che ha pubblicato online, l'estremista di destra che è stato identificato dalla polizia australiana come il responsabile della strage nelle moschee in Nuova Zelanda. È quanto riporta il sito del Guardian.

Insieme a Traini, viene citato il terrorista norvegese responsabile degli attentati del luglio 2011 - la bomba ad Oslo e poi l'assalto al raduno dei giovani socialisti ad Utoya- che provocarono la morte di 77 persone. Tarrant rivolge poi il suo omaggio anche a Dylan Roof, il suprematista bianco americano che nel giugno del 2015 ha ucciso 9 persone in una chiesa afroamericana di Charleston e che è stato condannato a morte. Anton Lundin Pettersson nel 2015 attaccò una scuola in Svezia, pugnalando a morte tre persone, rimanendo poi ucciso dagli agenti intervenuti. La polizia svedese stabilì che il 21enne aveva agito per motivazioni razziste, scegliendo una scuola di un quartiere con un'alta percentuale di immigrati. Infine, l'omaggio del terrorista è stato rivolto a Darren Osborne, condannato all'ergastolo in Gran Bretagna per l'attacco alla moschea di Finsbury Park nel giugno del 2017.

Vendetta per i morti da invasori. L'attacco contro le due moschee nella città neozelandese di Christchurch costato la vita ad almeno 49 persone è stato un atto di «vendetta contro gli invasori, per le centinaia di migliaia di morti causate da invasori stranieri sulle terre europee nella storia... per la schiavitù di milioni di europei prelevati dalle loro terre dagli schiavisti islamici... (e) per le migliaia di vite umane perse in attacchi terroristici in tutte le terre europee»: lo ha scritto lo stesso autore della strage, Brenton Tarrant, nel suo manifesto di 74 pagine pubblicato online, secondo quanto riporta il sito australiano News.com.au.