Nuova Zelanda, dedica a Luca Traini sul caricatore del killer Brenton Tarrant

C'è un filo rosso che lega la strage nelle moschee in Nuova Zelanda a Luca Traini, il 28enne di Tolentino autore della sparatoria contro gli immigrati avvenuta a Macerata il 3 febbraio del 2018 e per cui è stato condannato a 12 anni di carcere. Su un caricatore di una delle armi usate dal "suprematista bianco" Brenton Terrant, anche lui 28 anni, a Christchurch, c'è una lunga dedica in cui compare proprio il nome di Luca Traini oltre a quello di Sebastiano Venier, generale veneziano della battaglia di Lepanto che nel XVI secolo vide le forze della Lega Santa infliggere un'importante sconfitta ai Turchi.



#NewZealand shooters writings on the magazines:

Luca Traini an Italian neo-Nazi who shot and killed African migrants in Italy, Битка При Булаир 1913, referencing fight against Ottomans in the Bulgaria (Фружин) and the Balkans pic.twitter.com/xt7vVaORuk

— Sal Manacotti (@WheresSal) 15 marzo 2019