Come in un videogame "sparaspara", un uomo si è filmato per 17 minuti con una minitelecamera su un elmetto mentre commetteva una strage in una moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda. Si contano almeno, 27 morti e 40 feriti.Brenton TerrantE' il giorno più nero nella storia della Nuova Zelanda, finora immune a gravi atti di terrorismo.Nel primo pomeriggio