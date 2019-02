Nucleare, gli Usa escono dal trattato con la Russia: «Mosca lo ha sempre violato»

Gli Usa si ritirano dallo storico trattato con la Russia sulle armi nucleari. Il segretario di stato americano Mike Pompeo ha annunciato il ritiro degli Usa dall'accordo firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e che pose fine alla Guerra Fredda. Via libera però da parte della Casa Bianca a negoziati con la Russia sul controllo delle armi che rispettino i criteri di «verificabilità e applicabilità» e, cosa importante, una volta fatto questo, a sviluppare, forse per la prima volta, un'eccezionale relazione a livello economico, commerciale, politico e militare. «Questo sarebbe una cosa fantastica per la Russia e gli Usa, e sarebbe ottima anche per il mondo», aggiunge.

«La Russia ha violato per anni senza scrupoli il trattato sulle armi nucleari e non ha mostrato alcun serio impegno nel volerlo rispettare»: così il segretario di stato americano Mike Pompeo ha motivato la decisione dell'amministrazione Trump di ritirare la partecipazione degli Usa dal trattato Inf.



«Gli Stati Uniti hanno fatto di tutto per preservare questo trattato - ha aggiunto Pompeo - ma la Russia ha messo e mette a rischio gli interessi degli Stati Uniti sul fronte della sicurezza. Per questo - ha proseguito il segretario di Stato Usa - non possiamo più essere vincolati da un accordo mentre la Russia lo viola in maniera vergognosa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA