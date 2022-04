Rischi chimici, biologici e nucleari: l'Ue rafforza la protezione civile, più riserve di farmaci e di materiali per decontaminazione

Sostenere l'Ucraina senza sottovalutare i rischi di un'escalation dei conflitto con effetti anche nel resto d'Europa. La Commissione Ue sta creando riserve strategiche attraverso il meccanismo di protezione civile per migliorare la preparazione e la risposta a rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari. È inclusa una riserva strategica da 540,5 milioni di euro, in collaborazione con l'agenzia Hera, in attrezzature, farmaci e altro per il trattamento dei pazienti esposti o riserve di decontaminazione. Ha già mobilitato la riserva medica Ue per procurarsi compresse di ioduro di potassio. Quasi 3 milioni di compresse di iodio sono già state consegnate in Ucraina con il meccanismo di protezione civile dell'Ue, con l'aiuto di Francia e Spagna.

La Protezione civile in Italia è già mobilitata dalla fine di febbraio per sostenere l'impatto dell'arrivo dei profughi: ne sono già arrivati 82mila e in molti casi sono i volontari della Protezione civile, con l'aiuto del personale di ruolo e delle strutture, ad allestire le prime fasi dell'accoglienza.