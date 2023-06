Nottingham, attacco sospetto in centro: 3 morti, arrestato un uomo di 31 anni

Sospetto attacco multiplo stamattina a Nottingham, in Inghilterra centrale dove, secondo i media britannici, almeno tre persone sono state uccise e alcune altre sono rimaste ferite. Il centro della città risulta in questo momento bloccato dalla polizia, che per ora non conferma né smentisce eventuali sospetti di terrorismo.

Arrestato un uomo

Gli agenti hanno arrestato un uomo di 31 anni in relazione all'accaduto, precisando fonti di polizia.

Sunak: «Evento scioccante»

Il premier britannico Rishi Sunak ha definito su Twitter «scioccante» quanto avvenuto questa mattina a Nottingham, dove sono morte tre persone e altrettante sono state ferite nel corso di un sospetto attacco multiplo. Il primo ministro ha aggiunto di essere tenuto in costante aggiornamento sulle indagini in corso nella città inglese per ricostruire l'accaduto. «I miei pensieri vanno ai feriti, alle famiglie e ai cari di coloro che hanno perso la vita», ha concluso Sunak. Per ora la polizia si limita a evocare genericamente un episodio «orribile e tragico», senza sbilanciarsi sulla matrice.