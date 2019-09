Notre-Dame ancora in pericolo, l'allarme del capocantiere: «Rischia di crollare»

Notre-Dame de Paris «resta in pericolo», a causa della fragilità delle volte e il rischio che crolli una impalcatura costruita intorno alla guglia prima dell'incendio del 15 aprile: è quanto riferito dall'architetto che guida il cantiere della cattedrale, Philippe Villeneuve, citato da Le Parisien. «Il monumento rimane in pericolo su due piani: quello delle volte che possono sempre cadere e quello dell'impalcatura che può crollare. Non sono inezie...lì ci sono circa 200-300 tonnellate di ferraglia», ha dichiarato l'esperto.

LEGGI ANCHE....> ​Parigi, piombo a Notre Dame: test medici su oltre 160 bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA