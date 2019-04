Notre Dame, crollata la volta della navata centrale: le prime immagini dall'interno

La volta della navata centrale di Notre-Dame a Parigi è crollata in alcune sezioni e sul transetto, dove poggiava la guglia: è quanto si vede nelle prime immagini riprese dall'interno della cattedrale nella notte dai vigili del fuoco, di cui alcuni frame sono apparsi su media fra cui Cnn. Dalle voragini sulla volta si vedono i bagliori della struttura del tetto che ancora brucia. I rilievi in marmo appaiono bruniti dal fumo e in fondo all'abside si vede la croce dell'Altare maggiore. A terra pezzi di legno fumante.

Un «centinaio di vigili del fuoco e otto mezzi» sono «ancora attivi», ma «il pericolo di incendio» è stato «respinto. Lo ha affermato il sottosegretario al ministero dell'Interno francese, Laurent Nuñez, giunto stamattina sul luogo del disastro della cattedrale di Notre Dame. «Occorre ora stabilire come la struttura resisterà al grave incendio di questa notte», ha detto Nunez. Per questo, alle 8 ci sarà un incontro tra esperti «per cercare di stabilire se la struttura è stabile e se i vigili del fuoco possono continuare la loro missione», ha detto ancora il sottosegretario , citato dai media francesi.

«Tutte le opere d'arte della sezione 'tesorò della Cattedrale di Notre Dame sono state salvate». Lo ha riferito stamani il tenente colonnello Gabriel Plus, portavoce dei vigili del fuoco di Parigi.

