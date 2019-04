Notre-Dame, la tesi del complottista: «È l'11/9 francese, ma diranno che è un incidente»

«È come l'11 settembre, è l'11 settembre francese, ma naturalmente sentirete la storia dettata dal politicamente corretto che ci dirà che probabilmente è un incidente». È quanto ha sostenuto, intervistato da Fox News, un commentatore francese, Philippe Karsenty facendosi portavoce di tesi complottiste riguardo alle cause dell'incendio che ha devastato Notre Dame. Ed a sostegno di queste tesi il commentatore francese ha detto che negli ultimi anni «chiese vengono dissacrate ogni settimana in tutta la Francia».

A surreal moment on Fox, Shepard Smith has to abruptly end an interview with a French elected official who says about the Notre Dame fire that the "politically correct will try to tell you this is an accident" pic.twitter.com/aUwoH7YVpl

