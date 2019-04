Notre Dame, Cocciante: «La faremo rivivere, daremo un contributo». La cattedrale protagonista di film e musical

Il simbolo delle cattedrali d'Europa non solo di Parigi: così la storica francese Régine Pernoud (1909-1998), tra i massimi specialisti del Medioevo cristiano, definì Notre Dame di Parigi, una delle cattedrali gotiche più famose al mondo. Luogo sacro entrato nell'immaginario collettivo dall'Ottocento grazie al romanzo «Notre Dame de Paris» di Victor Hugo, vero monumento letterario, da cui Walt Disney ha tratto il classico film «Il gobbo di Notre Dame» (1996), la cattedrale era popolare per i suoi gargoyle, i doccioni a forma di drago e altre figure fantastiche.

Alla cattedrale si è ispirato anche il fortunato musical omonimo di Riccardo Cocciante con i testi di Luc Plamondon e la regia di Gilles Maheu. Tradotto in 9 lingue, è andato in scena in 23 nazioni con oltre 4.300 repliche, per un totale di circa 13 milioni di spettatori. La prima rappresentazione in assoluto si è tenuta il 16 settembre del 1998 al palazzo dei Congressi di Parigi, mentre la "prima" italiana il 14 marzo 2002 al GranTeatro a Roma. «La faremo rivivere. Insieme», ha scritto su Facebook la produzione di "Notre Dame de Paris". «Con il musical daremo un contributo alla fondazione della cattedrale. Impariamo dalla cattedrale che è rimasta in piedi», ha detto Cocciante.

Non solo teatro, però. Al cinema sono usciti film come "Notre Dame de Paris", "The Darling of Paris" e "The Hunchback of Notre Dame" (Il gobbo di Notre Dame). E ancora. La cattedrale è apparsa anche in "Midnight in Paris" di Woody Allen e nei film d'animazione della Disney "Gli Aristogatti" e "Ratatouille", oltre che, come detto, ne "Il gobbo di Notre Dame", uscito nel 1996. In particolare, nel film della Disney, appare la cattedrale invasa dal fuoco e dalla lava. Infine "Il gobbo di Notre Dame" è stato anche un film per la televisione.





