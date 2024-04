Norvegia verso la guerra? Riarmo «massiccio»: 4.600 soldati di leva in più, 13.700 riservisti e 5 nuovi sottomarini. Come sarà potenziato l’esercito

La Norvegia prevede di aumentare il proprio bilancio per la difesa di 600 miliardi di corone norvegesi (circa 51,6 miliardi di euro) entro il 2036, il che porterebbe la spesa militare al 3% del PIL, ha annunciato venerdì il governo di Oslo. L'investimento è inteso come una risposta alla crescente ostilità della Russia. Secondo l'annuncio, nei prossimi 12 anni il Paese spenderà circa 139,6 miliardi di euro per le sue forze armate. Nel 2036, il bilancio militare dovrebbe raggiungere i 14,3 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 6,1 miliardi di euro del 2022.

Inoltre, quest’anno la Norvegia soddisferà l’obbligo della NATO di spendere l’equivalente del 2% del PIL per la difesa, anche se in precedenza si presumeva che ciò sarebbe avvenuto nel 2026. “Il governo si impegna a rafforzare la Marina, con nuove fregate, sottomarini e altre navi.

New Norwegian Long Term Plan on Defence:



The Government is proposing a historic increase in defence spending with 600 billion kroner over the next 12 years. All services of the Norwegian Armed Forces will be strengthened.



Read more:https://t.co/YDK4xHiUgw pic.twitter.com/X0bXDOdG5T — Forsvarsdepartement (@Forsvarsdep) April 5, 2024

“La Norvegia o la NATO non stanno minacciando nessuno. Tuttavia, dobbiamo avere la capacità di respingere un attacco in caso di crisi e di guerra, e una forte difesa nel nostro Paese sarà un deterrente per coloro che vorrebbero minacciare la nostra sovranità”, ha sottolineato il Primo Ministro.

Norway just released its new massive long term defense spending plan:



Effective doubling in spending by 2036



4,600 more conscripts, 13,700 more reservists and 4,600 more employees



Five new frigates, at least five new submarines, and new class of 10/18 smaller vessels pic.twitter.com/3SvJYoFd8l — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 5, 2024

Il primo ministro ha chiarito che in Europa è in corso l’invasione russa dell’Ucraina e che la Russia sta portando la sua economia in modalità di guerra. “Partiamo dal presupposto che avremo a che fare con un vicino più imprevedibile e pericoloso per molti altri anni a venire”.

La Norvegia confina con la Russia nel nord della penisola scandinava per quasi 200 chilometri. Il ministro delle Finanze Trygve Slagsvold Vedum ha espresso la convinzione che la Norvegia si trova in una posizione speciale , poiché i proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali (petrolio, gas, centrali idroelettriche) le permettono di aumentare la spesa per la sicurezza senza compromettere la spesa sociale. Secondo gli esperti citati dall'emittente pubblica norvegese NRK, un piano a lungo termine volto ad aumentare la spesa norvegese per la difesa è di grande importanza per la NATO. Grazie alla sua posizione vicino alla Svezia e alla Finlandia, la Norvegia funge da cosiddetto “paese ospitante” per l’assistenza degli Stati Uniti e di altri paesi alleati in caso di crisi o guerra.