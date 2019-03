Norimberga, quattro bambini e una donna morti nell'incendio di un palazzo

Uno spaventoso incendio a Norimberga, in Germania ha ucciso quattro bambini ed una donna. Lo ha reso noto la polizia della città tedesca, aggiungendo che «vi erano in tutto nove persone nell'edificio quando è scoppiato l'incendio, nelle prime ore del mattino». «Non sappiamo ancora che cosa l'abbia provocato», ha aggiunto una portavoce. Tre bambini, di 4, 5 e 7 anni, sono morti nell'incendio, insieme alla donna di 34 anni.



La quarta vittima è un bimbo di pochi mesi morto in ospedale. I sopravvissuti sono riusciti ad uscire da soli dall'edificio in fiamme; ora sono ricoverati in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalla polizia. I vigili del fuoco intervenuti sono riusciti dopo ore a spegnere l'incendio. Riguardo alle cause, la portavoce della polizia ha detto che «al momento non abbiamo indicazioni che facciano pensare ad un incendio doloso, ma stiamo indagando in tutte le direzioni».

Ultimo aggiornamento: 11:17

