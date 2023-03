Una nuova fonte, che dovrebbe essere uno dei servizi dell'intelligence americana, suggerisce che un gruppo filo-ucraino abbia commesso un sabotaggio al Nord Stream, secondo quanto scrive il New York Times che cita funzionari statunitensi. Si specifica che i funzionari si sono rifiutati di rivelare la natura delle informazioni ricevute, come sono riusciti a ottenerle e qualsiasi dettaglio sulle prove in esse contenute.



Cosa è emerso

Secondo l'intelligence, gli autori dell'attacco erano «oppositori di Vladimir Putin». Nulla viene detto sulla composizione di questo gruppo e sui suoi possibili leader. Secondo la pubblicazione, rimane aperta la possibilità che gli autori dell'attacco avessero legami con il governo ucraino.



Come notato nell'articolo, gli esplosivi sui gasdotti sono stati probabilmente piantati da sommozzatori esperti che non avevano nulla a che fare con l'esercito o con i servizi speciali. Allo stesso tempo, i funzionari americani hanno affermato di non aver trovato alcuna prova del coinvolgimento russo in questi attacchi. Inoltre, si sostiene che i cittadini della Gran Bretagna e degli Stati Uniti non abbiano partecipato al sabotaggio.

L'autore del materiale ha anche sottolineato che qualsiasi indicazione del coinvolgimento di Kiev in questo incidente potrebbe influenzare le relazioni con la Germania e minare il sostegno dei tedeschi.

Le indagini

Alla fine di settembre, entrambi i gasdotti di esportazione russi posati lungo il fondo del Mar Baltico, Nord Stream e Nord Stream 2, sono falliti a causa di un sabotaggio. Svezia, Danimarca e Germania stanno conducendo indagini, ma non sono ancora giunti a risultati concreti. Il Cremlino ha definito lo stato di emergenza un atto di terrorismo internazionale.

Secondo il giornalista americano, premio Pulitzer Seymour Hersh, il sabotaggio è stato organizzato dagli Stati Uniti con l'aiuto degli alleati della Nato: in estate, durante le esercitazioni Baltops, i sommozzatori americani hanno minato i gasdotti e tre mesi dopo i norvegesi hanno messo da ordigni esplosivi.

🇺🇸🇷🇺⚡️American journalist Seymour Hersh, in an interview with Izvestia, said that he would publish a new investigation about Nord Stream next week #Ukraine #UkraineWar #Russia #UkraineInvasion — Ukraine War SitRep 🇺🇦 (@UKRWarSitRep) March 7, 2023

Secondo Hersh, la decisione di avviare l'operazione è stata presa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo oltre nove mesi di discussioni segrete con il team di sicurezza nazionale. Il motivo, secondo il giornalista, erano i timori di Biden che la Germania, che riceve gas dalla Russia attraverso il Nord Stream, non volesse partecipare all'assistenza militare all'Ucraina. Washington nega queste accuse .